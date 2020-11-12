Фитнес-центры Новосибирска накажут за нарушение особого режима

Сотрудники и посетители фитнес-центров в Новосибирске не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, выяснили власти Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кислород в крови: как измерить сатурацию

В среду рейды прошли в клубах «Алекс Фитнес», «Х-Фит», «Метрофитнес», «Экстрим Фитнес», «Фитнес проект», сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Установлено, что фитнес-клубы не соблюдают требования по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. А именно: не соблюдается масочный режим персоналом, отсутствуют рециркуляторы, нет сигнальной разметки, не соблюдается социальная дистанция, в раздевалках кабинки используются без учета социальной дистанции», – сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь руководство указанных фитнес-клубов к административной ответственности.

На этой неделе региональный оперштаб по противодействию коронавирусу одобрил введение новых ограничительных мер. Планируется прекратить работу фудкортов и кинотеатров в ТЦ, окончательное решение об этом будет принято в пятницу, 13 ноября.