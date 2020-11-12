Заболевшего коронавирусом Зеленского госпитализировали

Президент Украины Владимир Зеленский лечится от COVID-19 в больнице «Феофания» Государственного управления делами, сообщил советник офиса главы государства Михаил Подоляк. Зеленский ушел на самоизоляцию 9 ноября, когда у него нашли инфекцию.

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», — рассказал Подоляк изданию «Украинская правда».

Чиновник уточнил, что у Зеленского стандартный график работы, единственное ограничение — изоляция. Кроме этого, президент не видится с семьей, хотя его жена уже переболела коронавирусом.

По последним данным, на Украине зафиксировано более 504 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией, умерло более 9 тысяч человек. В стране планируется объявить карантин выходного дня, который предусматривает закрытие всех организаций в субботу и воскресенье.