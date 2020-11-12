НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Заболевшего коронавирусом Зеленского госпитализировали

Источник:
Sibnet.ru
234 1
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский лечится от COVID-19 в больнице «Феофания» Государственного управления делами, сообщил советник офиса главы государства Михаил Подоляк. Зеленский ушел на самоизоляцию 9 ноября, когда у него нашли инфекцию.

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», — рассказал Подоляк изданию «Украинская правда».

Чиновник уточнил, что у Зеленского стандартный график работы, единственное ограничение — изоляция. Кроме этого, президент не видится с семьей, хотя его жена уже переболела коронавирусом.

По последним данным, на Украине зафиксировано более 504 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией, умерло более 9 тысяч человек. В стране планируется объявить карантин выходного дня, который предусматривает закрытие всех организаций в субботу и воскресенье.

Тема: Распространение коронавируса
Россия поставила антирекорд суточной смертности от COVID-19
Российских студентов отправили на удаленку
Медики на Алтае заболели после прививки от коронавируса
Новые ограничительные меры запланировали в Томской области
смотреть все
Политика #Мир #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства
•
Россия поставила антирекорд суточной смертности от COVID-19
•
Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России
•
Заболевшего коронавирусом Зеленского госпитализировали
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Министр здравоохранения Приангарья подала в отставку
Сибирь 12.11.2020 17:03
Руководство больницы в Новосибирске ответит за ЧП с детьми
Сибирь 12.11.2020 16:26
Предприниматель предстанет перед судом за ДТП с 19 погибшими
Сибирь 12.11.2020 16:25
Капитан «Сибири» извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»
Сибирь 12.11.2020 15:04
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
25600
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
11795
Определился победитель президентских выборов в США
7253
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4276
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства
•
Россия поставила антирекорд суточной смертности от COVID-19
•
Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России
•
Заболевшего коронавирусом Зеленского госпитализировали
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
39
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
30
Население России рекордно сократилось
28
Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав
26