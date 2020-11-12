СИЗО «заминировали» в Новосибирске

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в СИЗО-1 Новосибирска, сообщила в четверг пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

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По информации ведомства, сообщение о минировании СИЗО поступило на электронную почту учреждения в четверг.

«Проводится проверка, на территории учреждения работает оперативная группа. Обстановка в следственном изоляторе стабильная, работа организована в штатном режиме», – сказано в сообщении.

Накануне в одной из колоний Новосибирской области произошел смертельный конфликт: в ходе ссоры один заключенный убил другого.