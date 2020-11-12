Военный COVID-госпиталь освятили в Новосибирске

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил инфекционный госпиталь Минобороны, сообщила пресс-служба Новосибирской епархии.

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Освящение и молебен состоялись в среду. Как подчеркнула пресс-служба епархии, мероприятие проводилось на открытом воздухе, а представители духовенства прошли экспресс-тесты на коронавирус.

«От того, насколько мы тщательно будем выполнять рекомендации санитарных врачей, зависит то, как быстро мы все распрощаемся с коронавирусом. Сегодня мы молились и о тех, кто трудится, и о тех, кто проходит лечение в госпитале, чтобы всех Господь благословил и даровал здравие», – сказал митрополит.

Медцентр, расположенный на территории 425-го военного госпиталя ЦВО, военные построили менее чем за два месяца. Госпиталь рассчитан на 160 мест и принимает не только военных, но и гражданское население.