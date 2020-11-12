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Поклонникам Marvel показали беременную Алую ведьму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/marvel_dc

Опубликованы новые кадры из будущего сериала киновселенной Marvel «Ванда/Вижн», на одном из них можно увидеть Алую ведьму на последних сроках беременности.

Сериал станет первым продуктом Marvel, снятым для стримингового сервиса Disney+, ожидается, что он выйдет до конца года и расскажет о жизни Ванды Максимофф (она же Алтая ведьма» после событий «Мстителей: Финал».

Из кадров и ранее опубликованных материалов известно, что Ванда воссоединится со своим возлюбленным. Это искусственный интеллект Вижн. Они живут в пригороде жизнью кажущейся идеальной, вот только известно, что Вижн погиб еще в «Войне бесконечности».


Из уже обнародованных кадров и видеороликов можно сделать вывод, что сериал снят в стиле ситкомов 50-60 годов прошлого века и создает максимально нереалистичное восприятие происходящего зрителем. Есть предположение, что все это будет происходить в голове Ванды, которая не может смириться с гибелью возлюбленного.

На это намекает и опубликованная обложка будущего выпуска издания EW, где пара помещена на обложку. Это изображение заметно искажается, как будто реальность разрывается на части, возможно, намекая на природу мира, в котором они живут в сериале.

Сообщалось, что повествование будет напрямую связано с фильмом «Доктор Стрэндж: Мультивселенная Безумия». По данным издания Screenrant, глава Marvel Кевин Файги подтвердил, что Алая ведьма станет одним из ключевых персонажей этого фильма. Он подчеркнул, что именно «Ванда/Вижн» станет подводкой к картине, и добавил, что преемственность рассказанной ранее истории нарушена не будет.

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