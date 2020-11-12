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Российских студентов отправили на удаленку

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство образования и науки России рекомендовало российским высшим учебным заведениям перейти на дистанционное обучение — вузы Москвы и Санкт-Петербурга уйдут на удаленку в обязательном порядке, говорится в приказе ведомства.

«До окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно», — сказано в приказе Минобрнауки.

«Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение», — уточняется в документе. «Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором», — говорится в приказе.

Ведомство рекомендовало вузам «обеспечить переход студентов на дистанционное обучение с использованием дистанционных технологий» и «предусмотреть возможности меры социальной поддержки студентов».

Исключение сделано для студентов ряда направлений медвузов. «Настоящий приказ не применяется при реализации образовательных программ высшего медицинского образования", которые определены в приказе Минобрнауки "Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — указано в документе.

В число данных программ входит подготовка студентов-медиков по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, или по направлению подготовки сестринское дело.

Тема: Распространение коронавируса
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