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Археологи впервые нашли необычный коридор в древнем кургане в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Курганный могильник Станция Казановская-1
Фото: Курганный могильник в Хакасии © предоставлено Антоном Выборновым

Археологи впервые обнаружили в древнем кургане на территории Хакасии коридор у центральной могилы, его назначение еще предстоит изучить, сообщил в четверг журналистам старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Антон Выборнов.

Археологи летом проводили раскопки на курганном могильнике (комплекс нескольких захоронений) «Станция Казановская-1» в Хакасии. Один из курганов поразил ученых необычной пристройкой — коридором, который по словам Выборнова, «обозначал стерильное пространство центральной могилы».

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«Раскоп показал, что коридор возник существенно позже создания кургана. Погребение произошло в раннюю тагарскую эпоху. Потом пришли и сделали коридорчик, среди строительных материалов был фрагмент зернотерки каменной, то есть использовали все, что попалось под руку, чтобы отделить центральную могилу. Она оказалась пустая. С ней что-то важное сделали с точки зрения культуры (которая сделала коридор)», — сказал Выборнов.

По его словам, аналоги такого коридора в могильнике ученым неизвестны, однозначных выводов они сделать не могут и будут изучать это явление.

Тагарская культура эпохи бронзы и железа существовала в X-III веках до нашей эры, названа по острову Тагарскому на реке Енисей. Люди этого времени охотились, воевали и занимались земледелием.

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