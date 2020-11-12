НАВЕРХ

Один кузбасский медик заболел COVID после вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © sputnikvaccine.com

Медработник в Кузбассе заразился коронавирусом после первой дозы вакцины «Спутник V», это может быть совпадением, сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина на брифинге в четверг.

«Зафиксирован один случай заболевания медработника коронавирусом после первой вакцинации двухкомпонентной вакциной. Но заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, не представляется возможным», — сказала Зеленина.

Каждая доза вакцины «Спутник V» состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом в три недели. Предполагается, что это поможет выработать иммунитет на два года.

Три алтайских медика, которым ввели эту же вакцину, заболели COVID-19. В краевом минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.

Еще по теме
Военный COVID-госпиталь освятили в Новосибирске
Российских студентов отправили на удаленку
Медики на Алтае заболели после прививки от коронавируса
Новые ограничительные меры запланировали в Томской области
смотреть все
Кузбасс #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства
•
Российских студентов отправили на удаленку
•
Массовую вакцинацию в России запланировали начать в январе 2021 года
•
Водителей-подростков задумали пустить за руль
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СИЗО «заминировали» в Новосибирске
Сибирь 12.11.2020 13:58
Ученые увидели следы жизни рядом двух древних культур под Красноярском
Сибирь 12.11.2020 13:20
Военный COVID-госпиталь освятили в Новосибирске
Сибирь 12.11.2020 13:08
Неизвестный в Забайкалье выстрелил в спину ребенку
Сибирь 12.11.2020 13:04
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
25324
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
11666
Определился победитель президентских выборов в США
7221
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4047
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства
•
Российских студентов отправили на удаленку
•
Массовую вакцинацию в России запланировали начать в январе 2021 года
•
Водителей-подростков задумали пустить за руль
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

Dmitriy1983

Хорошая реклама. Завтра чаги не будет не в одной аптеке и не на одной березе😁

Nik3316

ну вот и нашли вакцину для народа...и недорого, заболел сходил в лес березу погрыз и как огурчик))