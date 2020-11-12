Один кузбасский медик заболел COVID после вакцинации

Медработник в Кузбассе заразился коронавирусом после первой дозы вакцины «Спутник V», это может быть совпадением, сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина на брифинге в четверг.

«Зафиксирован один случай заболевания медработника коронавирусом после первой вакцинации двухкомпонентной вакциной. Но заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, не представляется возможным», — сказала Зеленина.

Каждая доза вакцины «Спутник V» состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом в три недели. Предполагается, что это поможет выработать иммунитет на два года.

Три алтайских медика, которым ввели эту же вакцину, заболели COVID-19. В краевом минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.