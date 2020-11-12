Омские власти рассказали, как в городе отметят Новый год

Около 150 новогодних мероприятий пройдет в Омске – большую часть из них проведут онлайн, но в Центральном округе состоятся и игры, и представления, и спортивные соревнования, сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

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Планируется, что мероприятия пройдут в сквере микрорайона «Первокирпичный» и на площади Праздников. Там развернутся интерактивно-игровые площадки, а также покажут театрализованное представление «#ЧудоГод-21».

«В сквере микрорайона "Первокирпичный", где в этом году пройдут уличные мероприятия, уже высажена 6-метровая ель. Главный символ Нового года будет установлен и на площади Праздников», — рассказала начальник отдела социальной политики администрации Центрального округа Омска Галина Москаленко.

Запланировано также проведение спортивных мероприятий. В последние выходные декабря в Омске состоятся соревнования по хоккею на кубок главы администрации Центрального округа «Легенда 2021» и соревнования по мини-футболу на кубок главы администрации Центрального округа «5х5».