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Умер первый президент Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Народного Хурала Бурятии

Первый президент Бурятии Леонид Потапов умер в четверг в возрасте 85 лет. В ноябре его госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил Sibnet.ru источник в Минздраве республики.

Леонид Потапов родился в 1935 Уакит на севере Бурятии. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1990 году Леонида Потапова избрали первым секретарем Бурятского обкома партии.

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В 1994 году Леонид Потапов победил на всенародных выборах и стал первым президентом Бурятии. Был переизбран на второй срок. 

После окончания политической карьеры работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.

«Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких», — прокомментировала смерть экс-президента пресс-служба республиканского правительства.

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