Водителей-подростков задумали пустить за руль

МВД намерено разрешить подросткам управлять автомобилем, но до совершеннолетия рядом должен находиться «водитель-наставник».

Сейчас можно сдать экзамен на водительские права в 17 лет, но управлять машиной законодательство позволяет только с 18.

Приобретенные за год навыки теряются, поэтому нужно разрешить подросткам сесть за руль сразу, но с оговоркой, что в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на направленный в правительство законопроект.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева считает появление «водителей-наставников» правильным, но к ним должны быть строгие требования. «Исходя из предлагаемого проекта, наставником может выступить и 18-летний друг, такой же неопытный, как и только что получивший права. Смысла в таком сопровождении нет», — отметила она.