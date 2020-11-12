Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства

Россия завершает возведение нового, исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе, стратегическими ядерными силами», — цитирует ТАСС Путина. По словам российского лидера, запас прочности этого пункта управления будет исключительно высоким.

Президент заявил о значительном расширении возможностей систем управления стратегическими ядерными силами. «Существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки», — пояснил он.

Глава государства отметил, что также «возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость». «Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения», — подчеркнул президент.

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Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара, поскольку от живучести систем управления, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит.



