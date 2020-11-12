Метели накроют Томскую область

Региональное управление МЧС предупредило жителей Томской области о сильном ветре, метелях, снегопадах и гололедице в четверг.

В четверг по области и городу ожидаются снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. Ветер в порывах усилится до 25 метров в секунду, передает томское ГУ МЧС.

«Гражданам необходимо соблюдать меры личной и пожарной безопасности. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку», – говорится в сообщении.

Водителям в таких условиях рекомендовали соблюдать ПДД, избегать обгонов и других резких маневров, быть внимательнее к пешеходам.