ГУФСИН назвал причину убийства осужденного в новосибирской колонии

Осужденный в колонии особого режима №13, где содержался рецидивисты, убил другого осужденного из-за возникшего конфликта, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

Следователь СУ СК РФ по Новосибирской области проводит проверку после убийства в колонии №13 Убинского района.

«На почве личных неприязненных отношений между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении. ГУФСИН по данному факту проводит проверку.