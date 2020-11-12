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ГУФСИН назвал причину убийства осужденного в новосибирской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осужденный в колонии особого режима №13, где содержался рецидивисты, убил другого осужденного из-за возникшего конфликта, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

Следователь СУ СК РФ по Новосибирской области проводит проверку после убийства в колонии №13 Убинского района.

«На почве личных неприязненных отношений между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении. ГУФСИН по данному факту проводит проверку.

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Топ комментариев

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

Dmitriy1983

Хорошая реклама. Завтра чаги не будет не в одной аптеке и не на одной березе😁

Nik3316

ну вот и нашли вакцину для народа...и недорого, заболел сходил в лес березу погрыз и как огурчик))