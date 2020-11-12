«Сибирь» пропустила пять шайб за 11 минут в матче с «Динамо»

Хоккейная «Сибирь» проиграла матч с «Динамо» со счетом 0:6, при этом пять шайб новосибирской команде забросили в первом периоде.

В первом периоде минское «Динамо» пять раз поразило ворота «Сибири». Шайбы были заброшены всего за 10 минут и 57 секунд, что стало новым рекордом КХЛ по скорострельности. Предыдущий рекорд принадлежал «Торпедо» — пять голов за 11 минут 57 секунд.

У минчан заброшенными шайбами отметились Бреннан Менелл, Илья Соловьев, Егор Шарангович, Алексей Протас и Илья Усов. Во втором периоде еще один гол добавил Брэндона Козуна. Игроки «Сибири» несколько раз оказывались в большинстве, но реализовать шайбу так и не удалось.

Впереди у «Сибири» еще три домашние игры — в пятницу с омским «Авангардом», в воскресенье с магнитогорским «Металлургом» и во вторник с нижегородским «Торпедо».