Дэвид Финчер четыре года будет работать на Netflix

Режиссер Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт на четыре года со стриминговым сервисом Netflix.
Одним из первых проектов в рамках сотрудничества будет черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк». Также Финчер планирует представить на Netflix другие свои картины, сообщает The Playlist.
«Я заключил это соглашение, потому что хочу работать как Пикассо: пробовать разные вещи, ломать представления о формах повествования, менять режим работы», — цитирует издание Финчера.
Фильм «Манк» — история насыщенной жизни и алкоголизма знаменитого голливудского сценариста, критика и журналиста Хермана Манкевича. Мировая премьера картины запланирована на 13 ноября.
Финчер известен такими фильмами как «Зодиак», «Семь», «Исчезнувшая», «Бойцовский клуб», «Социальная сеть».