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Дэвид Финчер четыре года будет работать на Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Raffi Asdourian / CC BY 2.0

Режиссер Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт на четыре года со стриминговым сервисом Netflix.

Одним из первых проектов в рамках сотрудничества будет черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк». Также Финчер планирует представить на Netflix другие свои картины, сообщает The Playlist.

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«Я заключил это соглашение, потому что хочу работать как Пикассо: пробовать разные вещи, ломать представления о формах повествования, менять режим работы», — цитирует издание Финчера.

Фильм «Манк» — история насыщенной жизни и алкоголизма знаменитого голливудского сценариста, критика и журналиста Хермана Манкевича. Мировая премьера картины запланирована на 13 ноября.

Финчер известен такими фильмами как «Зодиак», «Семь», «Исчезнувшая», «Бойцовский клуб», «Социальная сеть».


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