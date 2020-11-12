Ольга Бузова научит моделей plus-size работать с хейтом

Телеведущая Ольга Бузова станет гостем реалити-шоу «Модель XL» и научит участниц правильно реагировать на хейт в социальных сетях, сообщила пресс-служба телеканала «Ю».

В шоу «Модель XL» участвуют девушки plus-size. Участниц готовят не только к подиуму и фотосессиям, но и к публичной жизни.

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В новом выпуске девушкам предстоит освоить навыки социальной активности. Поможет им в этом телеведущая и певица Ольга Бузова. Она расскажет, как заручиться поддержкой аудитории, как реагировать на негативные комментарии. Недавно Бузова попала в Книгу рекордов России, как самая влиятельная девушка с наибольшим числом подписчиков в Instagram.

«Именно сейчас закладывается база — будут ли вас обожать или хейтить. И у всего этого есть определенные правила, о которых я вам расскажу», — заинтриговала Бузова будущих моделей.

Советы Бузовой покажут в новом выпуске проекта «Модель XL». Эфир шоу — в субботу в 18.00 на телеканале «Ю».