Ольга Бузова научит моделей plus-size работать с хейтом

Телеведущая Ольга Бузова станет гостем реалити-шоу «Модель
XL» и научит участниц правильно реагировать на хейт в социальных сетях, сообщила
пресс-служба телеканала «Ю».
В шоу «Модель XL» участвуют девушки plus-size. Участниц
готовят не только к подиуму и фотосессиям, но и к публичной жизни.
В новом выпуске девушкам предстоит освоить навыки социальной
активности. Поможет им в этом телеведущая и певица Ольга Бузова. Она расскажет,
как заручиться поддержкой аудитории, как реагировать на негативные комментарии.
Недавно Бузова попала в Книгу рекордов России, как самая влиятельная девушка с
наибольшим числом подписчиков в Instagram.
«Именно сейчас закладывается база — будут ли вас обожать или
хейтить. И у всего этого есть определенные правила, о которых я вам расскажу», —
заинтриговала Бузова будущих моделей.
Советы Бузовой покажут в новом выпуске проекта «Модель XL».
Эфир шоу — в субботу в 18.00 на телеканале «Ю».