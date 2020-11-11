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Осужденного убили в новосибирской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осужденного убили в мужской колонии особого режима №13 в Убинском районе Новосибирской области, в ней содержатся рецидивисты. Следователь проводит проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

«Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.

СК опроверг информацию ряда СМИ, что осужденный погиб во время бунта в этой колонии. «Никакого бунта нет», — уточнил представитель ведомства Анастасия Кулешова.



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