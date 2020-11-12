МРОТ пересчитают: кому станет лучше

Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, Это должно с 1 января 2021 года обеспечить рост доходов граждан с небольшими зарплатами, также повлиять на размер пенсий. В чем суть нового расчета?

Что изменит новая методика?

Сейчас прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост прожиточного минимума, от которого зависит размер МРОТ, постепенно отстает от роста доходов населения в целом по стране, выяснили эксперты.

Объясняется это просто — в потребительскую корзину входит конкретный набор товаров и услуг. Специалисты высчитывают, сколько хлеба и колбасы должен съедать среднестатистический гражданин в год, чтобы определить минимальный размер оплаты труда. Обычно бюджетный набор таких продуктов дорожает очень медленно, поэтому размер МРОТ почти не увеличивался.

С 1 января 2021 года прожиточный минимум и МРОТ будет привязан к медианной зарплате и медианному доходу, составив 42% от медианы. Законодатели рассчитывают, что с переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и зарплата большинства граждан.

Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. Она означает, что 50% работников в стране получают меньше, а 50% — больше этого показателя. Считается, что медианная зарплата отражает доходы населения более реалистично, чем стандартная среднеарифметическая зарплата.

Проиллюстрируем смысл медианной зарплаты. Например, штатный состав фирмы — пять человек. Руководитель получает 70 тысяч рублей в месяц, зарплата других сотрудников: 45 тысяч, 20 тысяч, 17 тысяч и 16 тысяч рублей. Средняя зарплата составляет более 33 тысячи, а медианное значение — 20 тысяч рублей, так как два сотрудника получают больше, а у двух зарплата меньше.

Какой МРОТ насчитают?

Согласно законопроекту, в 2021 году МРОТ составит 42% медианной зарплаты — это 12 792 рубля. Сейчас рассчитанный по старой методике МРОТ составляет 12 130 рублей. Таким образом, минимальная зарплата по новой методике расчета вырастет на 5,5%, увеличение затронет почти 4 миллиона работающих граждан.

По обновленной Конституции МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год. Закон гарантирует, что соотношения прожиточного минимума к медианному доходу, а МРОТ к медианной зарплате будут пересматриваться не реже одного раза в пять лет, а фактически — ежегодно.

По прогнозу Минтруда РФ, к 2023 году МРОТ превысит 14 тысяч рублей. При старой методике показатель мог в определенные периоды даже уменьшаться — например, специалисты подсчитали, что без изменений в законодательстве «минималка» в следующем году стала бы на 400 рублей меньше.

Изменение методики расчета МРОТ затронет не только работающих граждан — по-новому начнут рассчитываться пенсии. При росте медианной заработной платы вырастет верхнее значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. В результате изменится прожиточный минимум пенсионера.

Для него планируется использовать медианный среднедушевой доход, размер минимальной пенсии будет составлять 44,2% от данного значения. В целом по России показатель минимальной пенсии в следующем году составит 11 653 рублей, он вырастет на 3,7%. Данная цифра также используется для назначения мер социальной поддержки, по новой методике выплаты подрастут.

Экономист и преподаватель СИУ РАНХиГС Евгений Киселев рассказал Sibnet.ru, что в статистике Евросоюза уровень бедности определяется, исходя из критерия 60% медианного дохода. Бедными считаются граждане, у которых доход составляет менее данного показателя медианного дохода.

«В других странах уровень бедности определяется по отсечке в 50% медианного дохода. Поэтому российский показатель, который немного превышает 40% — компромиссный, он выглядит заниженным на фоне развитых стран. Однако в любом случае МРОТ начнет расти энергичнее», — заключает специалист.