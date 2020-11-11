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Алиев провозгласил победу Азербайджана в войне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan / CC BY 4.0

Война в Нагорном Карабахе завершилась «блестящей победой» Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев во время встречи с военными. Накануне Баку и Ереван заключили соглашение об окончании шедшей с 27 сентября войны, которое предусматривает ввод в регион российских миротворцев и передачу ряда территорий Азербайджану.

«Закончилась Отечественная война. Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены от оккупации, оккупанты изгнаны с наших земель», — цитирует Алиева портал Milli.az.

Президент Азербайджана рассказал, что добивался от премьера Армении Никола Пашиняна подписания публичного соглашения о прекращении боев перед камерами, сравнив эту церемонию с подписанием капитуляции нацистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.

Алиев также отметил, что бои в Карабахе были ожесточенными, поскольку за годы, пока Армения контролировала эту территорию, там были выстроены серьезные укрепления. Уничтожено почти 99% наших освобожденных территорий — жилые дома, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков, мечети», — добавил он.

По словам Алиева, теперь Азербайджан при помощи международных экспертов будет добиваться от Армении компенсации материального ущерба, нанесенного этим территориям за то время, пока они были под контролем Еревана и сил непризнанной республики.

Лидеры Армении, Азербайджана и России в ночь на 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня. В соответствии с ним Армения передает Азербайджану значительную часть территорий Нагорного Карабаха и прилегающих районов, в регион вводятся российские миротворцы.

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