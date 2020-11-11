АвтоВАЗ обновил самую мощную Lada Vesta

АвтоВАЗ открыл прием заказов на спортивный седан Lada Vesta Sport с пакетом «двухцветная окраска». У самой мощной Lada Vesta в контрастный черный цвет будет окрашена крыша и корпуса внешних зеркал, сообщает пресс-служба автозавода.

Lada Vesta Sport была разработана с участием специалистов гоночной команды Lada Sport Rosneft. Седан укомплектован 1,8-литровым модернизированным двигателем мощностью 145 лошадиных сил, что позволяет автомобилю набирать «сотню» за 9,6 секунды. Максимальная скорость авто составляет 198 километров в час.

Спортивная Vesta также имеет механическую коробку передач с усиленными приводами, аэродинамический обвес кузова, расширенную колею, 17-дюймовые легкосплавные диски, подвеску с особыми настройками и заниженным дорожным просветом, а также усиленные тормозные механизмы.

Производитель подчеркивает, что двухцветное оформление кузова «выгодно сочетается со специальным аэродинамическим обвесом, создавая эксклюзивный стиль автомобиля», а самая мощная Vesta «стала более яркой, контрастной и стильной». Цена на седан стартует с отметки 1 080 900 рублей.