Россия получит новую военную базу для флота

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом, который предусматривает создание базы Военно-морского флота России на территории Судана, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Численность личного состава пункта ВМФ России на территории базы не будет превышать 300 человек, отмечается в тексте соглашения. Также на базе смогут находиться не более четырех российских военных кораблей, в том числе кораблей с ядерной энергетической установкой. При необходимости увеличение численности может быть согласовано сторонами.

Подчеркивается, что нахождение пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в Судане «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран».

Соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды. Документ был подготовлен Министерством обороны и прошел все необходимые согласования.

Сейчас у России есть военные базы в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Сирии, Таджикистане, Южной Осетии и Приднестровье. Также Москва имеет действующие соглашения о военном сотрудничестве с 39 государствами.