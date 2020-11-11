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Россия получит новую военную базу для флота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом, который предусматривает создание базы Военно-морского флота России на территории Судана, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Численность личного состава пункта ВМФ России на территории базы не будет превышать 300 человек, отмечается в тексте соглашения. Также на базе смогут находиться не более четырех российских военных кораблей, в том числе кораблей с ядерной энергетической установкой. При необходимости увеличение численности может быть согласовано сторонами.

Подчеркивается, что нахождение пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в Судане «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран».

Соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды. Документ был подготовлен Министерством обороны и прошел все необходимые согласования.

Сейчас у России есть военные базы в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Сирии, Таджикистане, Южной Осетии и Приднестровье. Также Москва имеет действующие соглашения о военном сотрудничестве с 39 государствами.

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