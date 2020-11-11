Госдума одобрила налог для богачей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, у кого доходы превышают 5 миллионов рублей в год, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ставку НДФЛ в размере 15% для обеспеченных россиян начнут применять с 1 января 2021 года. Ежегодный доход до 5 миллионов рублей будет облагаться налогом по ставке 13%, а превышающий 5 миллионов рублей доход — по ставке 15%.

Повышенный налог будет применяться только к зарплате, дивидендам и другим периодическим и активным доходам свыше 5 миллионов рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью, отмечается в сообщении.

Ставка 15% также не будет применяться к разовым и нерегулярным доходам россиян, а также страховым выплатам в пользу граждан. Например, его не будут начислять, если человек получил доход от продажи квартиры.

По действующему Налоговому кодексу все россияне, независимо от зарплаты, платят подоходный налог в размере 13%. НДФЛ начисляется всем физическим лицам, проживающим в России не менее 183 дней в году или имеющим доходы от источников в России.

Законопроект был разработан по инициативе президента России Владимира Путина. Все дополнительные деньги от повышения НДФЛ государство направит на лечение детей с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.