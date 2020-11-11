НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль удивился признанию «обнуления» словом года

Источник:
РБК
308 11
Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль удивлен тому, что «самоизоляция» и «обнуление» стали главными словами 2020 года, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выбор экспертов государственного института русского языка.

Учеными на основе анализа текстов тематических блоков экспертами были отобраны ключевые слова, которые характеризуются высокой частотностью, а также смысловой емкостью и значимостью.

В результате самым популярным оказалось слово «самоизоляция», второе место заняло «обнуление», которое характеризует поправку к Конституции об обнулении президентских сроков. Россияне поддержали ее в ходе общенационального голосования.

«В политической жизни поправки к конституции были чрезвычайно важным событием в политике и жизни страны», — отметил Песков, который ранее называл голосование россиян «триумфальным референдумом» о доверии президенту Путину

Редакция авторитетного словаря Collins Dictionary накануне сообщила, что большинство слов, вошедших в список претендентов на звание слова 2020 года в английском языке, оказались связаны с пандемией коронавируса. При этом словом года было признано слово «локдаун».

Еще по теме
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
«Самоизоляция», «обнуление» и «коронавирус» стали словами года
Эрдоган обсудил с Путиным участие Турции в делах Карабаха
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума одобрила налог для богачей
•
Россия получит новую военную базу для флота
•
Кремль удивился признанию «обнуления» словом года
•
США расширят санкции против российского газопровода
Подробности
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медики на Алтае заболели после прививки от коронавируса
Сибирь 11.11.2020 18:09
Власти Кузбасса расследуют смерть пациентки на приеме у врача
Сибирь 11.11.2020 17:21
Новые ограничительные меры запланировали в Томской области
Сибирь 11.11.2020 17:11
Губернатор Приангарья предложил штрафовать за отсутствие масок
Сибирь 11.11.2020 17:02
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
24657
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
13880
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
7537
Определился победитель президентских выборов в США
7037
Обсуждение (11)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума одобрила налог для богачей
•
Россия получит новую военную базу для флота
•
Кремль удивился признанию «обнуления» словом года
•
США расширят санкции против российского газопровода
Подробности
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
37
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Трамп объявил себя победителем
29
Население России рекордно сократилось
28
Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав
26