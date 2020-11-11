Кремль удивился признанию «обнуления» словом года

Кремль удивлен тому, что «самоизоляция» и «обнуление» стали главными словами 2020 года, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выбор экспертов государственного института русского языка.

Учеными на основе анализа текстов тематических блоков экспертами были отобраны ключевые слова, которые характеризуются высокой частотностью, а также смысловой емкостью и значимостью.

В результате самым популярным оказалось слово «самоизоляция», второе место заняло «обнуление», которое характеризует поправку к Конституции об обнулении президентских сроков. Россияне поддержали ее в ходе общенационального голосования.

«В политической жизни поправки к конституции были чрезвычайно важным событием в политике и жизни страны», — отметил Песков, который ранее называл голосование россиян «триумфальным референдумом» о доверии президенту Путину

Редакция авторитетного словаря Collins Dictionary накануне сообщила, что большинство слов, вошедших в список претендентов на звание слова 2020 года в английском языке, оказались связаны с пандемией коронавируса. При этом словом года было признано слово «локдаун».