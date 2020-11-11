Nokia возродит легендарный телефон

Компания Nokia выпустит обновленную версию легендарного телефона Nokia 8000, который был популярен в 2000-х годах. Гаджет получит классический форм-фактор устройства с небольшим цветным экраном и физической клавиатурой.

По данным инсайдеров, Nokia 8800 4G аппарат получит «премиальный дизайн». В частности, корпус выполнят из дорогих материалов, похожих на специальное стекло, пишет WinFuture со ссылкой на собственные источники.

Nokia 8000 4G оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 210, ЖК-дисплеем с разрешением 320x240 пикселей, «на борту» также будут находиться 512 мегабайт оперативной и 4 гигабайта встроенной памяти.

Аппарат получит поддержку работы в сетях 4G, Bluetooth, операционную систему KaiOS, простую камеру с разрешением 2 МП. Выход ретро-новинки намечен на весну 2021 года.

Оригинальная модель Nokia 8000 была выпущена в 2005 году, телефон имел конструкцию слайдера. У аппарата был корпус из нержавеющей стали, SVGA-камера, защищенный от царапин дисплей.