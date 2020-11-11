Медики на Алтае заболели после прививки от коронавируса

Трое медработников в Алтайском крае заболели после прививки от коронавируса. Минздрав утверждает, что у них не успел выработаться иммунитет.

Власти региона сообщили, что тесты на коронавирус у троих медиков региона, которые одними из первых получили вакцину «Спутник V», показали положительный результат. Это сообщение вызвало большой резонанс. Ситуацию объяснили представители Минздрава.

«Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй инъекции – в это время идет процесс формирования иммунитета», – сказал агентству ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он добавил, что случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у лиц, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации

Кузнецов также призвал граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса, продолжать соблюдать все меры профилактики и защиты от инфекции – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом – в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.

Например, по сообщению Минздрава, краевые медики получили первую прививку 25-30 сентября, а заболели через 7-10 дней. При этом двое из трех заразившихся после прививки медиков уже выздоровели и вышли на работу, третий готовится к выходу с больничного. Заболевание у всех прошло без осложнений.