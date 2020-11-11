Власти Кузбасса расследуют смерть пациентки на приеме у врача

Женщина в Ленинске-Кузнецком умерла на приеме у врача в больнице, куда приехала, не дождавшись скорой помощи. Минздрав Кузбасса проводит служебное расследование.

По сообщениям в социальных сетях, женщину в тяжелом состоянии привезли в поликлинику родственники, где ее приняли без очереди. Пациентка умерла у терапевта. Она вызывала «скорую», но за два дня та так и не приехала.

«Данный инцидент произошел в Ленинск-Кузнецкой районной больнице 10 ноября. Министерством здравоохранения Кузбасса начато служебное расследование случая. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения всех процедур, в том числе после проведения патологоанатомического исследования», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

В Кемеровской области осенью значительно выросло количество больных коронавирусной инфекцией — выявляют примерно по 200 человек в день. По данным на 11 ноября, в регионе медицинскую помощь получает более 3,7 тысячи пациентов с диагнозом COVID-19.