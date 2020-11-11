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Главная распродажа «11.11» стартовала на AliExpress

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Распродажа «11.11» стартовала на китайской интернет-площадке AliExpress 11 ноября в 11.00 по московскому времени. Практически все крупные бренды представили скидки на товары, дисконт достигает 30-50%, в некоторых случаях даже 90%.

Акция продлится до 10.59 по московскому времени 13 ноября. Покупателям предлагается множество игровых активностей, которые позволяют собирать купоны и увеличивать скидки с помощью фирменного приложения.

Самыми популярными гаджетами на распродажах традиционно являются мобильные телефоны. Например, сейчас смартфон Realme 6 128 Гб продается на AliExpress за 12 500 рублей вместо 19 990 рублей с учетом купона и промокода.

В прошлом году в рамках акции продажи товаров на платформе AliExpress Россия превысили 17 миллиардов рублей. Более 5 миллионов россиян сделали 30 миллионов покупок. Кроме традиционных китайских магазинов, на AliExpress работают более 22 тысяч российских продавцов.

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