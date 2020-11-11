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Новые ограничительные меры запланировали в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Томской области намерены ввести новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, если эпидситуация не будет улучшаться, сообщил журналистам в среду вице-губернатор региона Иван Деев.

«Это оставаться дома лицам старше 65 лет. Также мера для работодателей перевести 30% персонала на удаленный режим работы… Еще есть рекомендация, если вы сдали тест, то надо оставаться дома до получения результата. Сейчас эти меры носят рекомендательный характер, и я думаю, что если ситуация не поменяется, то меры будут обязательными», – цитирует Деева «Интерфакс».

По словам вице-губернатора, ограничительные меры в регионе могут быть ужесточены уже на следующей неделе.

На этой неделе томское управление Роспотребнадзора пояснило, почему школьники учатся очнои в чем опасность дистанционного образования.

Тема: Распространение коронавируса
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