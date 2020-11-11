Microsoft обновит Windows 10 без согласия пользователей

Компания Microsoft намерена без согласия пользователей автоматически обновить устаревшую версию операционной системы Windows 10.

Речь идет о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года. Сейчас на ней работают до 20% компьютеров с этой операционной системой, а окончание поддержки сборки заканчивается 5 декабря 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Windowslatest

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В Microsoft решили автоматически обновить компьютеры до версии 1909. Апдейта не получится избежать пользователям Windows 10 Home, а вот в Pro-версии службу обновления можно просто выключить.

Компьютеры с Windows 10 Enterprise и Education будут поддерживаться еще два года.