США расширят санкции против российского газопровода

Власти США планируют ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство газопровода «Северный поток-2».

«Санкции внесут в поправку к проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год, при этом действующие на данный момент ограничения также останутся в силе. Документ должен быть принят до конца этого года, передает агентство Bloomberg.

При этом ограничительные меры не коснутся Германии или официальных лиц ФРГ. Это уже третье расширение санкций против российского газопровода, предыдущее было анонсировано американскими властями в октябре 2020 года.

Госдеп ранее объявил о расширении санкций против «Северного потока-2», любым компаниям запретили предоставлять услуги, товары или финансирование для «модернизации или установки оборудования» на судах, которые будут работать на проекте.

По оценке специалистов, санкции могут коснуться более 120 компаний. Кремль считает ограничительные меры США «рейдерской конкуренцией», направленной на поддержку поставок американского сжиженного газа в Европу.