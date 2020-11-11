НАВЕРХ

Смертность выросла в 2020 году в регионах Енисейской Сибири

Источник:
Sibnet.ru
121 1
Фото: © Sibnet.ru

Статистики посчитали уровень смертности в Красноярском крае, Туве и Хакасии в 2020 году, во всех регионах она выросла по сравнению с прошлым годом, сообщает Красноярскстат.

За девять месяцев 2020 года в Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. На свет появились 21, 8 тысячи малышей. Умерло 27, 4 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 5,2%, смертность выросла на 3%. По данным оперштаба края, с начала пандемии, от коронавируса умерли 767 человек.

В Республике Хакасия число умерших также превысило число родившихся. В регионе родилось 4 тысячи детей. Умерло 5 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 5,3%, смертность выросла на 1,9% От коронавируса в регионе, по официальным данным, умерли 84 человека.

В Туве в отличие от соседних регионов родилось населения больше, чем умерло. Родилось 4, 7 тысячи малышей, а умерло 2, 2 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на 4%, смертность выросла на 5,6%. В Туве от коронавируса умерло 125 человек.

Еще по теме
Сбор плазмы для больных COVID начался в Томске
Аптеки Приангарья получат 57 тысяч упаковок «Арбидола»
Волонтеры закупили кислородные концентраторы для больниц Новосибирска
Утверждена новая автоаптечка с масками
смотреть все
Сибирь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
•
«Самоизоляция», «обнуление» и «коронавирус» стали словами года
•
Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
•
Роскосмос приступил к созданию двигателя для многоразовой ракеты
Подробности
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
КУЛЬТГИД
Сериал «Бомба»: от любви до ядерного оружия
08.11.2020 19:51
Сериал «Казанова»: за что любят аферистов?
09.11.2020 07:31
Главные сериалы ноября: новые сезоны и долгожданные премьеры
07.11.2020 19:47
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
09.02.2020 00:24
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
24361
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
13814
Определился победитель президентских выборов в США
6970
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
5381
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
•
«Самоизоляция», «обнуление» и «коронавирус» стали словами года
•
Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
•
Роскосмос приступил к созданию двигателя для многоразовой ракеты
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Вот в таких случаях законы должны быть более избирательны. Здесь уже уместен не штраф на общих основаниях,...

kolmak

Когда уже начнут сажать этих золотых шкур, простой народ страдает от их "понтов", сколько уже "звездных"...

Nik3316

ну а в чем проблема то? трудно до банкомата дойти если деньги нужны?если честно даже не пойму зачем нал...

Evgen_26

Цитата...извинился за сбитый вертолеттак можно, оказывается. ефремов например не в курсе. он просто не...

Voland2

Эрдоган помидорами откупился, этот чем?Или это бизнес такой?