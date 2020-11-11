Смертность выросла в 2020 году в регионах Енисейской Сибири

Статистики посчитали уровень смертности в Красноярском крае, Туве и Хакасии в 2020 году, во всех регионах она выросла по сравнению с прошлым годом, сообщает Красноярскстат.

За девять месяцев 2020 года в Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. На свет появились 21, 8 тысячи малышей. Умерло 27, 4 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 5,2%, смертность выросла на 3%. По данным оперштаба края, с начала пандемии, от коронавируса умерли 767 человек.

В Республике Хакасия число умерших также превысило число родившихся. В регионе родилось 4 тысячи детей. Умерло 5 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 5,3%, смертность выросла на 1,9% От коронавируса в регионе, по официальным данным, умерли 84 человека.

В Туве в отличие от соседних регионов родилось населения больше, чем умерло. Родилось 4, 7 тысячи малышей, а умерло 2, 2 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на 4%, смертность выросла на 5,6%. В Туве от коронавируса умерло 125 человек.