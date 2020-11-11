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Достройку Крапивинской ГЭС в Кузбассе оценили в 45 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Проект достройки Крапивинской ГЭС, заброшенной более 30 лет назад, получил одобрение в профильном комитете Госдумы, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса. Стоимость завершения объекта оценивается в 45 миллиардов рублей.

Строительство Крапивинской ГЭС началось в 1977 году на реке Томь, в 130 километрах от Кемерова. В 1989 году проект был остановлен из-за проблем с финансированием. Было выполнено примерно 60% работ, последующая консервация не была закончена. В январе правительство Кузбасса и РусГидро договорились о достройке станции.

«Реки Сибири мелеют, поэтому Крапивинский гидроузел — это не только электростанция, но и источник запасов пресной воды. Завершение строительства Крапивинской ГЭС — флагманский проект, который повлечет за собой развитие других важных направлений. Гидроэлектростанция даст возможность контролировать паводки, улучшит водоснабжение городов», — объяснил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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Ориентировочная мощность ГЭС — 345 МВт. В горах будет создано водохранилище длиной 135 километров, шириной 15 километров, средней глубиной 15 метров, глубиной до 57 метров. 

Стоимость завершения строительства ГЭС предварительно составляет 45 миллиардов рублей. Демонтаж оценивают в 14 миллиардов рублей.

Завершение строительства Крапивинской ГЭС решено включить в проект рекомендаций комитета по энергетике Госдумы РФ, который будет направлен на рассмотрение в профильные органы власти.

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