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Новое шоу «Формула еды» о здоровой пище появится на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Шоу «Формула еды» расскажет о полезных и вкусных российских продуктах. Проект выйдет на канале «Россия» 21 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Вести новый проект будут доктор Сергей Агапкин и актриса Анна Цуканова-Котт. В поисках самых полезных и вкусных российских продуктов, ведущие отправятся на фабрики, фермы и поля, чтобы своими глазами проследить весь цикл производства и выбрать именно те товары, которые не только не навредят, а помогут сохранить здоровье семьи.

Премьера шоу «Формула еды» состоится 21 ноября на канале «Россия», и будет выходить по субботам в 09.00.

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