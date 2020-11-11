Новое шоу «Формула еды» о здоровой пище появится на ТВ

Шоу «Формула еды» расскажет о полезных и вкусных российских продуктах. Проект выйдет на канале «Россия» 21 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Вести новый проект будут доктор Сергей Агапкин и актриса Анна Цуканова-Котт. В поисках самых полезных и вкусных российских продуктов, ведущие отправятся на фабрики, фермы и поля, чтобы своими глазами проследить весь цикл производства и выбрать именно те товары, которые не только не навредят, а помогут сохранить здоровье семьи.

Премьера шоу «Формула еды» состоится 21 ноября на канале «Россия», и будет выходить по субботам в 09.00.