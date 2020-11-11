Цепная собака в Бурятии загрызла шестилетнюю девочку

Цепная собака загрызла шестилетнюю девочку во дворе ее дома в Бурятии. Умирающего ребенка возле будки обнаружил отец, сообщило республиканское СУ СК России.

Семья — муж с женой и маленькая дочка — жила в частном доме в одном из поселков. Соседи отзывались о них положительно. Днем во вторник малышка вышла поиграть во двор. Мать в доме, хлопотала по хозяйству. А отец ушел в гости к другу.

Во дворе дома семья держала беспородную цепную собаку. Раньше животное не нападало ни на хозяев, ни на ребенка. Напротив, девочка часто играла с ласковым питомцем. Но что-то заставило собаку напасть на малышку, когда взрослых не было рядом.

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Отец, вернувшись домой, обнаружил, что окровавленная дочка лежит возле будки. Она была еще жива. Мужчина сразу же увез дочь в больницу, но спасти ее не удалось.

Собаку родители увезли к ветеринарам, чтобы ее усыпили, уточнила для Sibnet.ru старший инспектор СУ СК России по Бурятии Оксана Верхотина.

Это не первый случай нападения домашней собаки на ребенка. Так, в 2019 году в городе Ангарске Иркутской области собака породы хаски внезапно набросилась на трехнедельного ребенка хозяев, который спал в коляске. Мать оттащила взбешенное животное, ребенок остался жив, но собака успела нанести малышу тяжелые травмы.