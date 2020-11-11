Дерипаска помог подготовиться к зиме Агафье Лыковой

Миллиардер Олег Дерипаска помог отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме, сообщила пресс-служба заповедника «Хакасский», где проживает женщина.

76-летняя отшельница Агафья Лыкова прожила на заимке в заповеднике «Хакасский» одна весь последний месяц. Помощник из числа староверов Европейской части России не смог приехать, пришлось искать нового человека. Согласился помочь Агафье Карповне сын бывшего соседа отшельницы Ерофея Седова – Николай.

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Помощь в подготовке к зиме Агафье Карповне оказывал известный меценат, бывший руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска. Он же помог забросить на заимку Николая Седова.



«Мне показалось, что это было искренне и Агафьи Карповна от души не раз благодарила за помощь. Хочется надеяться, что сопереживания наших граждан и искренняя поддержка Агафье Карповне будут являться примером настоящего проявления милосердия и гуманности», — сказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, отшельница до сих пор живет в тайге.