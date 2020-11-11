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Роскосмос приступил к созданию двигателя для многоразовой ракеты

Источник:
РИА Новости
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Фото: Zaarin28

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в Роскосмос») начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщает пресс-служба компании.

Россия в силу своего географического положения не может создать ракеты как у Илона Маска, а должна использовать схему возвращения крылатых блоков. SpaceX запускает ракеты Falcon 9с мыса Канаверал и «ловит» ступени на морскую платформу, а в российских условиях такой платформы быть не может, сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, российская схема будет эффективней.

«В соответствии с техническим заданием на базе АО «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева» 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков "Крыло-СВ"», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Работы над проектом ракеты «Крыло-СВ» начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года стартовала разработка летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года. После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты.

«Крыло-СВ» — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до 6 чисел Маха. В основу «Крыла-СВ» легла конструкция крылатой ракеты «Байкал».

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Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.

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