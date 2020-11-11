Российским мусульманам запретили браки с иноверцами

Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами, соответствующее решение опубликовано в богословском заключении организации. В документе указывается, что межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.

«Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца», — говорится в сообщении.

В результате мусульманки выходят замуж за немусульман, что канонически запрещено. При этом в брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана.

Представители духовного управления убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза. Однако некоторые исламские ученые допускают браки между мусульманами и иноверцами при определенных условиях.

Документ имеет статус фетвы — это рекомендательное богословское заключение, призванное просвещать мусульман в спорных вопросах.