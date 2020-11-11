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Омич съел пиццы на 50 тыс. по чужому промокоду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: objectfox / Attribution License

Житель Омска три месяца ел пиццу бесплатно, пользуясь промокодом сотрудника кафе, возбуждено уголовное дело о краже на сумму 50 тысяч рублей.

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В полицию обратился представитель одной из городских пиццерий, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области. Он сообщил, что промокод, дающий право на бесплатную еду, используют третьи лица. По камерам наблюдения установили, что это 25-летний местный житель.

«Молодой человек рассказал следователю, что его девушка работает кассиром в пиццерии, и он часто заходит к ней на работу. В один из таких дней работник магазина, стоявший в очереди перед ним, назвал свой промокод для получения бесплатного заказа. Злоумышленник запомнил комбинацию и в дальнейшем пользовался кодом в течение трех месяцев, заказывая бесплатную еду навынос», – говорится в сообщении.

За три месяца омич успел заказать пиццы более чем на 50 тысяч рублей. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье «Кража».

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