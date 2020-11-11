Украина станет интернировать «представляющих угрозу» россиян

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, позволяющий на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает угрозой национальной безопасности.

СБУ будет докладывать о лицах, якобы представляющих угрозу, генштабу вооруженных сил «с целью решения им вопроса об интернировании» (принудительном задержание, переселении или ином ограничении свободы), приводит РИА Новости содержание законопроекта.

Законопроект предполагает, что местные администрации по согласованию с центральным органом власти, который формирует государственную политику по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма, будут определять места для принудительного поселения интернированных лиц, заниматься их содержанием в особый период.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Киев отказался от российской вакцины по совету США

Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.