Суд признал экстремистским хакасское отделение секты «Фалуньгун»

Пятый апелляционный суд в Новосибирске впервые в России признал экстремистским отделение китайской секты «Фалуньгун» в Хакассии, сообщается на сайте суда.

«Фалуньгун» — китайская секта, образовавшаяся на базе увлечения физкультурой цигун, говорил религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев «Интерфаксу». С 1999 года она запрещена в Китае из-за частых случаев помешательства и самоубийств членов этой организации, отказа от медицинской помощи.

В России секта запрещенной не была. В июле Верховный суд Хакасии отказался признавать региональное отделение секты «Фалунь Дафа» экстремистской. Зампрокурора республики обжаловал это решение в апелляционном суде в Новосибирске, который отменил решение Верховного суда Хакасии и запретил организацию, признав ее экстремисткой.

Это не первая религиозная организация, которую правоохранительные структуры хотят запретить через суд. Прокуратура Красноярского края через суд пытается ликвидировать «Церковь Последнего Завета» (общину Виссариона), которая, по данным ведомства, наносит психический вред своим адептам.