Два сибирских музыканта поборются за ротацию клипа на ТНТ Music

Даниил Смахтин из Красноярска и Полина Холодова из Барнаула вошли в финал проекта «Академия звука», музыкантов ждет отчетный гала-концерт, где из 20 финалистов определят победителей.

Финалистов «Академии звука» ждет отчетный гала-концерт, на котором они представят записанные во время обучения песни. Их выступление будет транслироваться в онлайне,в официальной группе проекта ВКонтакте.

10 победителей, которых определит жюри во время финального концерта путем голосования, смогут заключить контракт на выпуск песни при поддержке международного лейбла. Суперприз — съемка и ротация клипа на телеканале ТНТ Music — достанется только одному из участников финального концерта.

«Академия Звука» – музыкальный проект по формированию нового поколения имен на площадке социальной сети «ВКонтакте» при участии лейблов, брендов, музыкальных экспертов, журналистов и известных музыкантов. Проект создает профессиональный лифт для молодых музыкантов со всей России.