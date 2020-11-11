Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах

Подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады
(миротворческой) Центрального военного округа, переброшенные в Армению самолетами
военно-транспортной авиации, совершают марш в зону нагорно-карабахского
конфликта, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В соответствии с договоренностями президентов России, президента
Азербайджана и премьер-министра Армения с 10 ноября 2020 года было объявлено о
полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Российские
войска войдут в зону конфликта в качестве миротворческого контингента.
«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с
офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими
подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Армения. Самолетами было
доставлено более 400 военнослужащих, материальные средства, бронетранспортеры,
автомобильная и спецтехника, средства связи», — говорится в сообщении.
Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и
развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных
постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского
коридора.
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне
нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент
Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров,
380 единиц автомобильной и специальной техники.