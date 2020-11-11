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Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, переброшенные в Армению самолетами военно-транспортной авиации, совершают марш в зону нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В соответствии с договоренностями президентов России, президента Азербайджана и премьер-министра Армения с 10 ноября 2020 года было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Российские войска войдут в зону конфликта в качестве миротворческого контингента.  

«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады приземлились в Армения. Самолетами было доставлено более 400 военнослужащих, материальные средства, бронетранспортеры, автомобильная и спецтехника, средства связи», — говорится в сообщении.

Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.


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