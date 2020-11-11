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Повар из Бурятии презентует на фестивале печень в шоколаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hans / Pixabay License

Повар одного из ресторанов в Бурятии представит на гастрономическом фестивале несколько блюд с национальным колоритом. Одна из новинок — конский жир с печенью под шоколадом, сообщила пресс-служба республиканского Минтуризма.

Фестиваль «Кухня без границ» для регионов Дальнего Востока начался 4 ноября. Повара должны использовать необычное сочетание местных продуктов. Повар ресторана «Тэнгис» из Бурятии Артем Курикша подготовил к конкурсу ряд уникальных блюд. В пятницу, 20 ноября их представят гостям.

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«Пока я могу сказать о трех блюдах. Салат "Дальневосточный" — замороженных хариус с икрой, дальневосточная нерка, красный лук и специи. Горячее — "Бараний рог". Это блюдо из баранины с черемшой и с брусничной солью», — сообщила Sibnet.ru администратор ресторана.

Но главной изюминкой станет необычный десерт. Это шоколадные конфеты из арбина, национального бурятского блюда. Арбин — замороженный конских жир с прожилками печени. А повар для фестиваля «облачил» его в темный шоколад.

«От себя могу сказать, что это необычное сочетание. Темный шоколад сглаживает вкус печени. Это необычно, но очень вкусно», — поделилась впечатлениями представитель ресторана.

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