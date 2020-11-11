КиноПоиск создал топ-250 сериалов

Фото: © кадр из сериала «Друзья»
Сериал «Друзья» возглавил новый топ-250 КиноПоиска, для многих киноманов рейтинги сайта — главный ориентир качества и популярности фильма или сериала.
Раньше на КиноПоиске был только топ-250 фильмов. Сейчас добавили новый — с самыми популярными сериалами. Топ тоже составлен по результатам голосования посетителей сайта.
Первые строчки Топ-250 сериалов выглядят так:
- «Друзья»
- «Гравити Фолз»
- «Аватар: Легенда об Аанге»
- «Клиника»
- «Теория большого взрыва»
- «Рик и Морти»
- «Офис»
- «Доктор Хаус»
- «Во все тяжкие»
- «Клан Сопрано»
В рейтинг попали 22 российских сериала. Самые высокие оценки у сериала «Внутри Лопенко» ( 33 место в общем рейтинге).
Также в список попали такие отечественные сериалы как «Ликвидация», «Бригада», «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Метод», «Диверсант», «Измены», «Кухня», «Чики».