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КиноПоиск создал топ-250 сериалов

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала «Друзья»
Фото: © кадр из сериала «Друзья»

Сериал «Друзья» возглавил новый топ-250 КиноПоиска, для многих киноманов рейтинги сайта — главный ориентир качества и популярности фильма или сериала.

Раньше на КиноПоиске был только топ-250 фильмов. Сейчас добавили новый — с самыми популярными сериалами. Топ тоже составлен по результатам голосования посетителей сайта.

Первые строчки Топ-250 сериалов выглядят так:

  1. «Друзья»
  2. «Гравити Фолз»
  3. «Аватар: Легенда об Аанге»
  4. «Клиника»
  5. «Теория большого взрыва»
  6. «Рик и Морти»
  7. «Офис»
  8. «Доктор Хаус»
  9. «Во все тяжкие»
  10. «Клан Сопрано»

В рейтинг попали 22 российских сериала. Самые высокие оценки у сериала «Внутри Лопенко» ( 33 место в общем рейтинге).

Также в список попали такие отечественные сериалы как «Ликвидация», «Бригада», «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Метод», «Диверсант», «Измены», «Кухня», «Чики».


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