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«Самоизоляция», «обнуление» и «коронавирус» стали словами года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Самоизоляция» и «обнуление» стали словами 2020 года, сообщил представитель государственного институт русского языка имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий.

Эксперты сначала отобрали наиболее значимые и обсуждаемые темы года — среди них лидировали пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ. Затем были отобраны ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью.

«Выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте», — цитирует ТАСС Осадчего.

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В финал также вышли слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка». Победитель определялся по росту частотности использования на фоне трех предыдущих лет. Осадчий заметил, что из данного анализа было исключено слово «ковид», поскольку его до последнего времени не существовало и сравнивать было не с чем.

Колоссальный рост частотности — в девять раз — показали слова «карантин», «коронавирус» и «удаленка». Слова «поправки», «голосование» прибавили меньше, но все равно они звучали примерно в пять раз чаще, чем обычно.

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