Убивший семью в Красноярске мужчина предстанет перед судом

Дело красноярца, который убил семью по соседству без особой причины, рассмотрит суд с участием присяжных заседателей, сообщает прокуратура Красноярского края.

По версии следствия, 32-летний мужчина после просмотра в интернете видеоматериалов со сценами насилия пошел к соседям. Дверь ему открыла 47-летняя женщина, после чего злоумышленник напал на нее, и зарезал. Также он зарезал находящихся в квартире 75-летнего мужчину и девятилетнего ребенка.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. «Она подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств», сообщает прокуратура.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Дело направят в Красноярский краевой суд с участием присяжных заседателей.