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Ученый из Сибири открыл шестиглазого ската

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Ученый из Томска Алексей Орлов вместе с коллегами из Москвы и Японии открыл новый вид ската, которого назвали шестиглазым, сообщила пресс-служба ТГУ.

Неизвестного представителя хрящевых рыб был поймали в районе центральных Курил. Из-за внешних особенностей он получил название Bathyraja sexoculata – скат шестиглазый. Предполагается, что этот вид обитает только в России

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«Я предложил такой вариант (названия) из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название новичка дано по месту вылова – симуширский скат», – рассказал Орлов.

По словам ихтиолога, внешне новый вид мало отличим от близкородственных представителей , но последовательность гена CO1 у находки оказалась уникальной, что и позволило установить статус вида как ранее неизвестного науке.

После проведения генетической экспертизы российские учёные отправили данные японским коллегам. Сравнив их данными уже известных скатов, отсутствовавшими в Генбанке, японские специалисты пришли к выводу, что обнаруженный вид действительно новый для науки.

«Многие северотихоокеанские скаты обладают широким ареалом и встречаются в соседних с российскими водах Японии или США. Данный вид пока известен только из вод центральных Курил. Насколько он широко распространен, покажут дальнейшие исследования. Но мой десятилетний опыт работы на северных Курилах показывает, что его там нет. Южнее – тоже маловероятно», – прокомментировал Орлов.

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