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Военная разведка Чехии заявила о риске Третьей мировой войны

Источник:
ТАСС
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Военная разведка Чехии в отчете о своей деятельности за 2019 год прогнозирует возможность Третьей мировой войны — особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями.

«Возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки. Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить. Постепенно определяются технические средства, с применением которых он может вестись», — приводит ТАСС сообщение чешкой разведки.

Из ее отчета следует, что «если мы не будем способны предугадать и оценить последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к взаимоуничтожению».

Особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Глобальный военный конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые злоумышленники могут легко переделать в боевые, считают чешские разведчики.

Третью мировую войну может также спровоцировать продолжающийся рост напряженности между супердержавами — США, России и Китая, что крайне негативно отражается на других государствах, говорится в отчете. 

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