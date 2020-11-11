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Apple представила собственный процессор M1

Источник:
РБК
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Фото: © Apple.com

Компания Apple в штаб-квартире в калифорнийском Купертино представила новую линейку ноутбуков Mac, работающих на процессорах собственного производства — M1.

Новый процессор для Mac создан на базе архитектуры ARM. Это модифицированный процессор Apple Silicon, который сейчас используется в других продуктах Apple. M1— «самый быстрый и самый энергоэффективный процессор в мире», приводит РБК слова представителя Apple.

Также команда Apple представила новую операционную систему macOS Big Sur, разработанную для максимально производительной работы с процессором М1.

Первым ноутбуком с поддержкой M1 стал новый MacBook Air. По оценке Apple, новое устройство работает быстрее, чем 98% ноутбуков на Windows, проданных за последний год. Также в компании отметили, что новый MacBook Air работает в 3,5 раза быстрее, чем предыдущая модель на процессоре от Intel. Батареи хватит на 18 часов работы, пообещали в Apple. Диагональ экрана составляет 13,3 дюйма, международная цена — 999 долларов.

Apple представила Mac Mini, который, по заявлениям компании, работает в три раза быстрее предыдущей модели и в пять раз быстрее ноутбуков на Windows, стоимость устройства — 699 долларов.

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Также производитель презентовал 13,3-дюймовый MacBook Pro. Заряд батареи новинки рассчитан на 20 часов работы. По оценке компании, устройство работает в три раза быстрее самых продаваемых ноутбуков на Windows. Объявленная стоимость составит 1299 долларов.

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